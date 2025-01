Lanazione.it - Saldi invernali 2025 in Toscana, partenza con sprint, ma non ovunque

Firenze, 7 gennaio- Sono iniziati sabato 4 gennaio iin, con un primo weekend che ha visto un buon movimento nei negozi, soprattutto nelle aree centrali e turistiche. Non mancano le ombre, tra cui il problema della concorrenza delle piattaforme online. Secondo Confesercenti Firenze, il primo giorno diha registrato un avvio positivo nei centri storici, in particolare nell’area Unesco di Firenze, grazie alla presenza di flussi turistici per il ponte dell’Epifania. Più lento, invece, l’andamento nelle aree periferiche e meno frequentate, dove bisognerà aspettare almeno la fine della prima settimana per tracciare un bilancio più concreto. Isono partiti, secondo Confesercenti, con uno sconto medio del 30 per cento. Anche Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio, conferma il buon interesse iniziale rispetto alle vendite a saldo: “C’è gente nei negozi, sia tra i curiosi che tra i ‘sti’ esperti a caccia di affari.