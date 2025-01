Oasport.it - Rune vince l’esibizione Red Bull Bassline, anche Berrettini presente tra sorrisi e divertimento

La sera di Melbourne, sulla Rod Laver Arena, è stata caratterizzata da un’esibizione tutta marchiata Red, e infatti denominata Red. Sei i protagonisti, che hanno disputato dei mini tie-break sui 5 punti (al meglio dei due su tre) e, soprattutto, si sono divertiti parecchioin compagnia dell’ex numero 7 del mondo Barbara Schett, austriaca che dopo la carriera per anni è stata volto di Eurosport, e di Dylan Alcott, australiano 15 volte campione Slam nella categoria dei quad.I giocatori presenti sono stati suddivisi in due gruppi: il Red Group, composto da Matteo, Kei Nishikori e Casper Ruud, e il Blue Group, composto da Fabian Marozsan, Alexei Popyrin e Holger. Come vengono determinati i primi a servire? Semplicissimo: morra cinese., la cui storica sponsorizzazione Redsi è intonata in pieno con l’evento, ha giocato e perso sia con il giapponese (5-3 5-4) che con il norvegese (3-5 5-4 5-2), ma soprattutto c’è stato tantoe una grande quantità di, nonché di interazione con il pubblicoin buona quantità.