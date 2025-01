Liberoquotidiano.it - Regno Unito, allagamenti nelle Midlands per il maltempo: la vista dall'alto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'ondata disi sta abbattendo sulla Gran Bretagna.le forti piogge hanno provocatoin Leicestershire e Lincolnshire, come testimoniano le immagini. Almeno 17 persone intrappolate in abitazioni e auto sono state tratte in salvo dai servizi di emergenza. Nel resto dell'Inghilterra si registrano ancora nevicate su Liverpool e Manchester e Aberdeen in Scozia mentre su Londra è caduto un leggero nevischio, come riporta il Daily Mail. Disagi all'aeroporto di Manchester, con chiusure parziali delle piste. 23 i voli dirottati e numerosi i ritardi accumulati.