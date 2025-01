.com - Promozione / Biagio Nazzaro, dalla Jesina arriva il portiere Nicolas Cantarini

Il classe 1998 ha giocato anche con Vigor Senigallia e Maceratese: “La fiducia di mister Fenucci mi ha conquistato subito” CHIARAVALLE, 7 gennaio 2024 –è un nuovo giocatore dellaChiaravalle. Ilclasse 1998, ex Vigor Senigallia, Maceratese e, affiancherà Benedetto Bottaluscio in questa seconda parte di campionato di. “La fiducia di mister Fenucci – spiega la saracinesca – mi ha conquistato subito. Reputo launa grandissima società per storia, rosa e tifosi. Mi reputo un leader, sia dentro che fuori dal campo”.Chi è: la carriera e le caratteristicheclasse 1998, ha giocato in Eccellenza con la Vigor Senigallia nel 2014-2015. Contattato da diversi club professionistici, tra cui l’Ascoli e la Cremonese, sceglie di andare a giocare con la Maceratese in Lega Pro tra il 2015-2016 e il 2016-2017, venendo selezionato ancheNazionale Under 19.