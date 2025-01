Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, la pratese Sara Cordovani in Nazionale

Prato, 7 gennaio 2025 -è l'unica giocatriceconfermata nella “Giovane Italia”, il “nuovo” Setterosa che il commissario tecnico Carlo Silipo sta approntando in vista delle prossime Olimpiadi. L'allenatore ha preferito per il momento non affidarsi alla “vecchia guardia”, non chiamando fra le altre nemmeno le due giocatrici pratesi Chiara Tabani e Giuditta Galardi reduci dalle Olimpiadi di Parigi (e che stanno ben figurando anche in questa stagione)., che ha compiuto proprio pochi giorni fa 24 anni, milita da ormai due stagioni nellaTrieste e fino allo scorso lunedì si è allenata a Napoli con le compagne di(effettuando una serie di allenamenti congiunti con la Spagna) per poi proseguire il raduno ad Ostia (dove rimarrà fino a domenica prossima).