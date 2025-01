Lanazione.it - Olandesina trasformata dal mercato. La Pistoiese si scopre profonda

"Squadra che vince non si cambia" è una delle frasi più utilizzate nel mondo calcistico dall’alba dei tempi. Ma come si fa a non pensare di cambiare quando si ha una rosa di oltre venti uomini di assoluto valore? Chiedetelo ad Alberto Villa, che sicuramente starà convivendo già da alcuni giorni con questo amletico dilemma. La sua, battendo 2-0 il Fiorenzuola nella prima giornata di ritorno del Girone D di Serie D, ha trovato il terzo successo di fila e lo ha fatto con una prestazione convincente di tutti i giocatori impiegati, sia i titolari che i subentrati. Un aspetto che lo stesso allenatore ha rimarcato nel post-partita, confermando nuovamente quanto la competizione interna allo spogliatoio sia viva in casa arancione. Dando uno sguardo al tabellino si può notare che domenica si sono alzati dalla panchina Mazzei, Kharmoud, Diodato, Grilli e, dulcis in fondo, il neo acquisto Simeri.