Neonato morto nella culla iperbarica indagati il parroco e un tecnico

AGI - La procura di Bari, con l'accusa di omicidio colposo, ha iscritto nel registro deglidon Antonio Ruccia,della chiesa di San Giovanni Battista, e ilresponsabile della manutenzione dellatermica, dove il 2 gennaio scorso fu trovato untrovato privo di vita. Inizialmente la procura aveva proceduto per abbandono di minore contro ignoti. Latermica, uno strumento concepito per offrire una seconda possibilità di vita a neonati abbandonati, avrebbe dovuto attivare un sistema di allerta immediato. Questo include un allarme automatico, l'accensione di una telecamera, l'attivazione del riscaldamento e una chiamata diretta al cellulare del. Tuttavia, il giorno della tragedia, nessuno di questi sistemi ha funzionato. Don Antonio Ruccia, ascoltato per ore il 5 gennaio scorso dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dal sostituto Angela Morea, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun allarme il 2 gennaio, giorno in cui si trovava a Roma.