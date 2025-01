Agi.it - Muore a 9 anni mentre è in vacanza in Egitto

AGI - Un bimbo di 9, Mattia Cossettini, residente a Tricesimo (Udine) è mortosi trovava incon la famiglia a Marsa Alam. Il piccolo si è spento, forse colto da un malore improvviso,stava trascorrendo una giornata sulla spiaggia. Secondo quanto si è appreso l'ambasciata italiana al Cairo sta seguendo il caso e assistendo la famiglia per il rimpatrio della piccola salma. Le cause che hanno portato al decesso di Mattia restano ancora tutte da chiarire. La famiglia era partita alla volta di Marsa Alam giovedì scorso con volo dall'aeroporto di Verona. Si sta definendo il percorso che segnerà il rientro del piccolo e della sua famiglia in Italia. Ma vanno in primis definite le cause del malore, così come andranno chiarite le modalità di intervento impiegate per prestare soccorso sin dal pomeriggio di domenica scorsa al bimbo.