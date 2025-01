Lapresse.it - Milano, rimpatriati due stranieri irregolari fermati a Capodanno

Sono staticon un volo speciale disposto dal Viminale due giovaninordafricani che erano stati identificati durante la serata die successivamente trattenuti nel Cpr di via Corelli nel capoluogo lombardo. Ne dà notizia il ministero dell’Interno. Quanto accaduto nella serata tra il 31 dicembre e l’1 gennaio in Piazza Duomo aè al centro da giorni delle cronache e del dibattito politico in Italia. Già dal primo giorno del 2025 sono diventati virali sui social i video di alcuni giovani che, arrampicati sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo, insultavano l’Italia e la polizia, esibendo bandiere straniere e compiendo gesti offensivi. Con riferimento a questi fatti, in 14 sono stati denunciati per vilipendio della Repubblica e delle forze armate, la maggior partecon precedenti penali.