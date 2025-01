Lanazione.it - L’ultimo saluto a Massimo Giuntini. Il volontario morto a 57 anni

Pescia, 7 gennaio 2025 – Si sono presentati in tanti per salutare, per accompagnarlo nelviaggio. Fra meno di dieci giorni avrebbe compiuto 58. Era persona conosciuta e apprezzata in tutta la comunità. E tutta la comunità ha voluto essere presente alla celebrazione delle sue esequie. C’erano il labaro listato a lutto della locale sezione dell’Avis, associazione di cui era consigliere e della quale era medaglia d’oro per le numerose donazioni di sangue fatte. E poi c’erano le bandiere dell’Anpi, l’associazione partigiani, alla quale era iscritto per perpetuare il ricordo del padre Ferruccio, che a soli 18era salito in montagna e aveva abbracciato le armi unendosi alla brigata partigiana di Pippo, quella dell’Arci, associazione di cui da pochi mesi era stato eletto nel consiglio direttivo del circolo di Pietrabuona, e quella di Rifondazione Comunista.