Inter-news.it - L’Inter col Milan ha perso la testa, e quindi la partita

ha compromesso la sfida colin Supercoppa a causa di un approccio allainsufficiente. Un fatto che tutti sapevano di dover evitare, e invece è accaduto di nuovo.PECCATO ORIGINALE – Inter-è stata unaper i nerazzurri minata da un peccato originale. Cioè il famoso approccio alla. Gli uomini di Inzaghi infatti non sono entrati in campo con la giusta mentalità. Finendo per compromettereo sviluppo della gara a causa di quel punto di partenza.PAROLE A VUOTO – La questione dell’approccio è stata molto discussa nei giorni precedenti alla sfida. In primis dai protagonisti nerazzurri, tra campo e panchina. Questo perché in casa Inter ci si ricordava benissimo del precedente di settembre in campionato. Quando ildi Fonseca aveva sorpreso tutti, enon aveva saputo adeguarsi a causa di un approccio molle, supponente.