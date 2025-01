Metropolitanmagazine.it - Leonardo Maltese, curiosità e vita privata dell’attore di “Leopardi – Il Poeta Dell’Infinito”

è il volto di Giacomonella miniserie “– Il”, diretta da Sergio Rubini e presentata in anteprima mondiale all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia., le collaborazioni più importanti Oggi l’attore sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo in onda su Raiuno. Nato a Ravenna nel 1997 da padre siciliano e madre inglese, studia in Inghilterra, per poi frequentare l’Accademia teatrale di Roma Sofia Amendolea, per poi debuttare sul grande schermo con Il Signore Delle Formiche per la regia di Gianni Amelio, nel 2022, dove interpreta Ettore Tagliaferri. Il film, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, racconta la storia dello scrittore Aldo Braibanti, interpretato da Luigi Lo Cascio, protagonista del cosiddetto “caso Braibanti”.