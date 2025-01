Sport.quotidiano.net - L’appello 24 anni dopo. Ferrigno a Bertolotti: "Incontriamoci»

"Quel pugno maledetto è sempre dentro di me, mi scuso con, vorrei incontrarlo". A distanza di oltre 24dall’aggressione avvenuta il 19 novembre del 2000 negli spogliatoi dello stadio ’Sinigaglia’ di Como che costò la fine della carriera all’allora centrocampista del Modena Francesco, è Massimilianoa fare un appello dalla Gazzetta dello Sport. L’ex comasco, che ora cura il marketing per il Treviso Basket, si rivolge all’ex compagno di squadra ai tempi del Brescello che mandò in coma. "Se Francesco vuole io ci sono – spiega– ho sbagliato e ho condizionato l’esistenza sua e dei suoi figli. Non c’è giustificazione per quello che ho fatto, ma non posso tornare indietro, all’epoca tentai di contattare la famiglia".