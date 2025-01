L’anno della rinascita Oroscopo 2025 di Simon and the Stars i segni più fortunati

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tempo sempre diper questo inizio di. Per capire come andrà quest’anno vi riportiamo ciò che ha detto& The, che ha riferito tutto durante la serataLotteria Italia di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il primo segno nominato è stato il Leone, che dopo due anni non buoni è pronto a stupire positivamente con un progetto passato che sarà rivoluzionaro per il futuro.Ad inizio anno ci saranno i primi miglioramenti, poi in primavera le occasioni da sfruttare. Si tornerà a studiare e a riprendere i progetti sospesi. L’di& Theè poi proseguito col Sagittario, infatti quest’anno sarà di riconquista e si potranno riprendere cose che sono state tolte in passato. Si potrà tornare a viaggiare e avrete primi passi di autonomia con soddisfazioni in ambito lavorativo.