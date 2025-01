Ilfattoquotidiano.it - L’addio a Rosita Missoni: la bara arcobaleno con i disegni dei nipoti per l’ultima sfilata della “regina della maglieria”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rosso, verde, giallo, azzurro. E poi cuori, nuvole, un prato verde e una sirenetta. Nessuna tinta scura, ma un’esplosione di colori, proprio come nelle sue creazioni. Così ihanno voluto decorare ladi, l’iconica stilista scomparsa il 3 gennaio all’età di 93 anni, per un ultimo, affettuoso saluto. “, la più radiosa mai esistita“, si legge sul feretro, arrivato alle 14:30 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali, celebrati oggi, 7 gennaio. Un omaggio alla sua creatività, al suo spirito imprenditoriale e alla sua capacità di portare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.Un’ultimadi colori e ricordiLa, semplice e in legno chiaro, è stata appoggiata sull’iconico tessuto con motivo a zig-zag, simbolo del marchio, e decorata conrealizzati daie pro