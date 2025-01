Davidemaggio.it - La Zingara torna a fare le carte… al Paradiso delle Signore

New entry alin questo inizio 2025. Si tratta di un personaggio nuovo per la soap ma ben noto al pubblico televisivo, soprattutto di Rai 1: Cloris Brosca, chea vestire i panni di una cartomante.Nota come la, ruolo che le ha dato grande popolarità a metà degli anni ’90 nel programma Luna Park, al punto che il giococarte diventerà poi uno spin-off durato quasi otto anni, oggi riveste quegli abiti (non gli stessi) per interpretare una cartomante nel grande magazzino milanese di moda.Nella soap la Brosca è Amalia Rubino, una signora che fa le carte, arruolata da Roberto Landi (Filippo Scarafia) per stuzzicare sogni e speranzeclienti, desiderose di scoprire cosa riserverà loro il nuovo anno, che nella Milano delè il 1966. Lale carte.