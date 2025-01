361magazine.com - La prima di Sinner nel 2025: l’italiano vince una esibizione in Australia

Debutto in campo per il numero uno al MondoDebutto tennistico, nel, per Jannik. L’azzurro, che dovrà difendere il titolo deglin Open, vinto un anno fa, ha scelto, come successo in passato di non giocare alcun torneo.Il numero uno azzurro ha invece deciso di essere protagonista di alcune esibizioni. In, l’altoatesino, arrivato da qualche giorno, ha giocato lacontro il “padrone di casa” Alexei Popyrin, battuto con il punteggio di 6-4 7-6 (2).L’azzurro, intanto, giovedì scoprirà il propio tabellone aglin Open con il sorteggio, mentre venerdì alle 9, sarà impegnato con un altro test match contro il greco Tsitsipas.A fine match, l’azzurro ha detto: “Il 2024 è stata una stagione fantastica per me, ma è già terminato: siamo nel