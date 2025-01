Golssip.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano accordo sul divorzio: “Ciascuno terrà il suo acquisito”

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Benhanno concluso l'die tra un mese e mezzo la ormai ex coppia potrà chiudere ufficialmente la rinnovata love story. Secondo Tmz JLo e Ben usciranno dal matrimonio con quanto avevano individualmentee acquistato durante i due anni dalle nozze. Questo include i proventi delle rispettive attività a Hollywood. Benin particolare la sua quota nella società di produzione Artists Equity creata nel 2022 con Matt Damon, quattro mesi dopo aver spotato JLo. C'è anche unsulla 'mansion' comprata in comune a Los Angeles ma su questo non ci sono indiscrezioni. La villa da 61 milioni di dollari è sul mercato e finora non ci sono stati compratori. (ANSA).