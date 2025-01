Anteprima24.it - In un canale con l’autovettura, feriti due giovani

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada provinciale 312, nella Piana del Sele, nel comune di Battipaglia.Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, l’automobilista alla guida di una macchina Peugeot, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Nell’impatto, della vettura in un terreno, la macchina si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa in undi scolo dell’acqua piovana in un terreno agricolo. Sul posto, anche i sanitari del Vopi.entrambi gli occupanti della vettura , due ragazzi del posto che a seguito dei traumi contusivo riportati sono stati trasportati presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Le condizioni di salute dei duefortunatamente non destano preoccupazioni e sono stati affidati ai sanitari del nosocomio della Piana del Sele per tutti gli accertamenti del caso.