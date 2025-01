Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra la Fiorentina e il Verona. E Spinazzola…

Leggi su Terzotemponapoli.com

, tre giorni dopo.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “La sfida del Franchi ha espresso una novità che oscilla tra il campo e il mercato, l’impiego di Spinazzola nel tridente non è una soluzione una tantum, ci sono delle valutazioni in corso sul suo ruolo. Conte pensa che Spinazzola possa trovare più spazio da esterno d’attacco avendo una porzione di campo più ridotta da percorrere”. Biraghi-, (quasi) ritorno di fiamma?Questi pensieri potrebbero portare ila fare delle scelte anche sul mercato, riempiendo lo slot di vice Olivera con Danilo che può giocare anche a sinistra o con Biraghi in uscita dallae aprire alla cessione di Ngonge, che piace al Bologna, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto”.