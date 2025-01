Universalmovies.it - Ghost of Tsushima | Crunchyroll realizzerà una serie anime

Il popolare videogameofsarà adattato in unadal colosso del settore.L’annuncio è arrivato a seguito del panel Sony (proprietaria dal 2021 di) all’evento tech CES 2025 di Las Vegas (via Deadline). La nuovasarà una produzione congiunta, Aniplex, Sony Music e PlayStation Productions. Durante l’annuncio si è evinto che l’incorporerà anche materiale dalla sua esperienza multigiocatore cooperativa Legends, che si ispira ai racconti popolari e alla mitologia giapponese.La società ha affermato che l’of– disponibile a quanto pare dal 2027 – sarà diretta da Takanobu Mizuno, con Gen Urobuchi per la composizione della storia, e presenterà l’animazione di Kamikaze Douga.“Questo progetto è una testimonianza della sinergia creativa all’interno della famiglia Sony, che unisce l’esperienza di PlayStation Studios e PlayStation Productions; il team creativo di Sucker Punch Productions e Aniplex; l’iconico roster di artisti globali di Sony Music; e l’impronta di marketing e distribuzione globale per i fan di“, ha affermato il presidente diRahul Purini.