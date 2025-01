Bollicinevip.com - GF, Helena Prestes verso la squalifica? “Non è stato ancora deciso niente”

saràta al Grande Fratello? Non c’èuna decisione definitivaGF,potrebbe lasciare il reality domaniDa giorni non si fa che parlare degli scontri avvenuti al Grande Fratello, al centro di varie discussioni anche. La gieffina era finita al televoto contro Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini, questo però èannullato in vista di un provvedimento disciplinare.al GF (Screen video Mediaset Infinity)Sono in molti a pensare che a lasciare la casa più spiata d’Italia sarà proprio la modella brasiliana. Il motivo? Perché durante un’accesa lite con Jessica Morlacchi ha gettato il bollitore a terra. A causa del suo comportamento farà i conti con un provvedimento disciplinare?Molti fan del Grande Fratello continuano a chiedersi quale sarà il destino di, il suo percorso giungerà al termine nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio? Grazia Sambruna su Twitter ha fatto sapere che gli autori del reality starebbero pensando dirla, a detta sua però le cose potrebbero cambiare fino alla fine.