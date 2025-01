Secoloditalia.it - Elkann arriva a Meta: da oggi Instagram, Facebook e Whatsapp sono anche un po’ suoi

Johnè entrato nel consiglio di amministrazione di, il colosso della Silicon Valley che, tra le altre cose, controlla. Lo ha comunicato la società di Mark Zuckerberg, annunciando chestati elettiDana White, presidente e Ceo di Ufc, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, e Charlie Songhurst, investitore in aziende tecnologiche, con investimenti in oltre 500 start-up a livello globale.entra in: l’annuncio di Zuckerberg“Dana, John e Charlie porteranno un insieme di esperienze e di prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le enormi opportunità che ci attendono con l’intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana”, ha detto Zuckerberg.LEGGILa faccia tosta degli: "Per Stellantis è stato un 2024 ricco di successi, siamo orgogliosi" Palazzo Chigi azzera le polemiche: mai chiuso accordi con SpaceX per Starlink“John è amministratore delegato di Exor e presidente di due delle società del portafoglio automobilistico di Exor, Stellantis e Ferrari.