Lanazione.it - Ecco “Cross”, il progetto contro gli stereotipi di genere

Pisa, 7 gennaio 2025 - Dall'elaborazione dei bilanci diin alcuni Enti locali del territorio alle attività di sensibilizzazione nelle scuole sull'educazione alle differenze e alla parità per coinvolgere fino a 5mila studentesse e studenti e numerosi docenti. Sono le principali azioni attraverso cui si articolerà "" (Costruire relazioni e orizzonti senza),triennale della Provincia di Pisa sostenuto dalla Regione Toscana nell'ambito del rifinanziamento della sua legge sulla Cittadinanza di. "", si spiega in una nota, è stato presentato questa mattina a Pisa nella sede dell'ente in via Nenni dall'assessora regionale all'istruzione e alle pari opportunità Alessandra Nardini e dal presidente Massimiliano Angori. Grazie alla partecipazione allo specifico bando regionale lanciato nella scorsa primavera, ha ottenuto un contributo di oltre 592mila euro e sarà avviato a partire dal mese di marzo.