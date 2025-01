Golssip.it - Da Lautaro a Jasmine Paolini: i premiati dall’Associazione Stampa Estera

I successi azzurri a Olimpiadi e Paralimpiadi, l'Inter campione d'Italia e l'anno magico del tennis tricolore. Si rinnova l'appuntamento con i premi sportivi dell'Associazione della, assegnati dai giornalisti stranieri accreditati in Italia, il cui voto ha celebrato le imprese dei migliori atleti del 2024. A Claudio Ranieri, fresco di vittoria nel derby, è andato il premio alla carriera, mentre quello per il miglior atleta straniero aMartinez, campione d'Italia con l'Inter nella stagione 2023-'24.Poi tantissimi altri premi come quello alla nazionale italiana femminile di pallavolo, oro olimpico a Parigi (Premio Atleta dell'anno); a Simone Barlaam del gruppo Sportivo Fiamme Oro (Miglior atleta paralimpico); a, oro nel doppio a Parigi 2024 con Sara Errani (Premio atleta rivelazione); e a Manuel Bortuzzo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e bronzo ai Giochi di Parigi (Premio Speciale).