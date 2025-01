Cultweb.it - Cos’è il poliamore e che differenza c’è con la poligamia?

Ilè una pratica relazionale che permette di intrattenere relazioni intime multiple contemporaneamente, basate su consenso, comunicazione aperta e rispetto reciproco. Non va confuso con la, che implica matrimoni multipli, o con lo scambismo, focalizzato su rapporti sessuali casuali senza legami emotivi. Ilpuò coinvolgere persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere, offrendo una visione alternativa ai modelli tradizionali di relazione. Sebbene spesso frainteso e stigmatizzato, rappresenta una realtà per molte persone che trovano insoddisfacenti le relazioni monogame convenzionali.Dunque, ilè definito come la pratica o il desiderio di avere relazioni intime multiple, con il consenso informato di tutte le parti coinvolte. Si distingue da altre forme di non-monogamia consensuale che sono: