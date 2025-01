Pianetamilan.it - Conceicao, leader assoluto: discorso nello spogliatoio con Ibrahimovic

Sergiosi è preso il Milan e, in pochissimi giorni, anche il primo trofeo della stagione. La vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter, arrivata al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni, ha consacrato l’impatto immediato del tecnico portoghese, capace di conquistare il gruppo e i tifosi. Tuttavia, anche dopo il fischio finale del derby, la serata speciale dinon è finita sul campo. Il tecnico, scatenato durante il match, ha tardato per le interviste di rito, trattenutoper un momento simbolico. Insieme a Zlatan, presente come guida morale della squadra,ha tenuto undi ringraziamento rivolto a tutti i suoi giocatori, riconoscendo il grande spirito di squadra e l’impegno mostrato in queste settimane cruciali.