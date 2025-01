Justcalcio.com - CdS – le trattative di oggi live

2025-01-07 10:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport:Si entra nel vivo della sessione invernale di calciomercato. Acquisti, cessioni edi, martedì 7 gennaio, con le squadre italiane pronte a rinforzare o sfoltire i rispettivi organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall’Italia e dall’estero: segui la diretta de Il Corriere dello Sport – Stadio.11:00Calciomercato, tutti gli aggiornamentiNotizie, approfondimenti e indiscrezioni. LA SEZIONE DEDICATA AL CALCIOMERCATO DE IL CORRIERE DELLO SPORT10:45Fiorentina, 60 milioni di dubbi: i giocatori che non incidonoGudmundsson, Colpani, Pongracic: gli acquisti più onerosi ancora non hanno dato un contributo determinante10:30Folorunsho alla Fiorentina: manca il via libera di ConteIl Napoli vuol prendere un altro centrocampista prima di cedere l’ex giocatore del Verona: LE ULTIME10:15Danilo-Juve, resa dei conti: il Napoli alla finestraI dirigenti attendono il confronto del giocatore con il club bianconero, il difensore brasiliano chiederà la rescissione: IL PUNTO10:00Juve, il PSG apre al prestito secco di Kolo MuaniIl Paris Saint-Germain apre al prestito secco di Kolo Muani: probabilmente potrebbe anche esserci un aiuto sullo stipendio (che per sei mesi è di 8 milioni lordi, quindi altissimo) e nessuna preclusione su quello che poi potrebbe succedere a giugno con la Juventus.