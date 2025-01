Liberoquotidiano.it - Catania: sindaco Militello a Mattarella, 'fermare ridimensionamento servizi piccoli comuni'

Leggi su Liberoquotidiano.it

), 7 gen. (Adnkronos) - "Le nostretà soffrono ildeiche riguardano la sanità, la scuola, i trasporti. Bisognaquesto processo, occorre combattere la dispersione scolastica e il rischio di isolamento. Spesso vedono i propri figli partire per studiare, lavorare, affermarsi in luoghi lontani, ritornare nelle feste comandate e avere un cuore sanguinante perché le radici sono forti e fa male andare via". E' la denuncia deldi Miltello in Val di, Giovanni Burtone, intervenendo al Palazzetto dello sport alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. "L'inverno demografico- dice- si sta trasformando in glaciazione e non e' solo con la monetizzazione che si può affrontare. Serve una visione, serve convogliare nuove energie per tornare a dare speranza a questi luoghi.