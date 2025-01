Ilveggente.it - Benfica-Braga, Coppa di Portogallo: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una semifinale delladele si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili.Un altro confronto quattro giorni dopo quello in campionato. E il, senza dubbio, vuole prendersi la rivincita. Una delle due semifinali delladelmette di fronte la nobile contro quella che sta cercando nel corso degli ultimi anni di alzare il livello, di avvicinarsi a quelle che hanno il dominio. Una bella partita, ma evidentemente, anche per via di quanto successo in campionato lo scorso 4 gennaio, c’è una favorita.di(Lapresse) – Ilveggente.itIl, terzo in campionato alle spalle dello Sporting CP e del Porto, ha perso appunto contro ilqualche giorno fa, E adesso le cose si sono complicato, perché sono tre i punti di distacco attuali dalla vetta, che potrebbe anche aumentare visto che il Porto – che ne ha due in più e che è secondo – ha una partita in meno.