Avellino, primo allenamento per Panico: tre in lista di sbarco

Tempo di lettura: < 1 minutoper Giuseppecon l’. Il classe ’97 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo nel caso di promozione in Serie B dalla Carrarese. In totale tra i professionisti ha collezionato 256 presenze, divise tra serie A, serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B e playoff di serie C.All’appello mancavano Patierno che rientrerà nei prossimi giorni e Frascatore. E’ cominciata così la preparazione in vista della sfida di lunedì prossimo (ore 20:45) contro l’Audace Cerignola.La vera novità di giornata è l’esclusione dal gruppo di Liotti, Benedetti e Tribuzzi, guidati da Fabio Esposito negli allenamenti. Un chiaro segnalo che tutti e tre sono ormai con la valigia pronta. Il tecnico Raffaele Biancolino per la gara di lunedì sera dovrà fare i conti con l’assenza di Sounas al rientro c’è De Cristofaro.