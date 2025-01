Aldo Grasso fa a pezzi Stefano De Martino | Ma quale showman è solo un piacione

Leggi su Open.online

«Lunga vita artistica al ballerinoDe, ma non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come un grande. Gli mancano le basi». È la dura sentenza del critico televisivosulle pagine del Corriere della Sera dopo che l’ex ballerino ha condotto Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, la puntata speciale del programma Rai dedicata alla tradizionale estrazione del 6 gennaio. Col consueto tono graffiante,non lascia spazio a interpretazioni su quelle che sono, a suo avviso, le lacune del conduttore. Un «classico», né più né meno, ma che di strada da fare ne ha ancora molta: «Gli mancano le basi, non sembra avere quella cultura mediale, quell’estro naturale che hanno i modelli a cui dice di aspirare (Arbore e Fiorello in primis).