Valentino Rossi come sta Francesca Sofia Novello dopo il parto

Pesaro, 6 gennaio 2025 – “Grazie a tutti per i messaggi meravigliosi! Stiamo benissimo, Gabri è stupenda e bravissima. Io mi sto riprendendo piano piano! Ci sentiamo presto”. È stato il messaggio condiviso con i tanti follower da, compagna di. I due sabato, 4 gennaio, sono diventati genitori bis. E sia sui social che dal vivo sono stati travolti da un’ondata di affetto per la nascita della secondogenita. Sulla foto della, modella e influencer, un mazzo di fiori. Un altro scatto pubblicato è stato quello della “piada col crudo”. Nella foto, oltre alla piadina con prosciutto crudo e rucola, si vedono patatine fritte con formaggio e bacon. Ma era il prosciutto a mancare alla neomamma; alle donne in gravidanza infatti viene consigliato di evitare il consumo di salame e prosciutto crudo perché queste carni sono stagionate, fermentate e non cotte, e quindi possono comportare il rischio di toxoplasmosi.