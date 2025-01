Lanazione.it - Valdimagra brilla in Glamour Cup. Secondo posto per le pallavoliste

La formazione femminile Under 16 delVolley è salita sul podio della "Volley Cup", importante torneo organizzato dal Monza Brianza Volley nella cornice del villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro. Tre giorni in cui le ragazze di coach Poligheddu si sono confrontate con diverse altre realtà italiane tra cui Udine, Monza Brianza e Treviso. La formazione rossoblu ha giocato alla meglio dei 3 set tutte le partite, senza mai perdere un parziale, dimostrando buone qualità sia tecniche che tattiche, confrontandosi con realtà molto diverse e tenendo testa a tutte le avversarie. In finale le spezzine sono scese in campo contro le forti ragazze del Lecco, che militano nel campionato di Eccellenza lombarda Under 16. È stata una partita durissima in cui, pur dando vita ad un bellissimo confronto, le valligiane sono uscite sconfitte, riuscendo comunque a conquistare un ottimoe tornando così a casa con un bagaglio di esperienza sicuramente arricchito.