Una battaglia di civiltà | Ok a una città più bella ma sia anche inclusiva

Non solo cantieri per unapiù, maprogetti per unafinalmente e davvero. E’ quanto ha chiesto al sindaco Michele Conti, Serena Barachini, biologa dell’università di Pisa e mamma di Costanza, "una ragazza disabile di 22 anni". Lo ha fatto con una lettera aperta indirizzata al nostro giornale dopo avere letto e ricevuto a casa nei giorni scorsi la rivista Pisa Futura, il periodico recapitato gratuitamente a tutti i pisani e con il quale il Comune rende conto del proprio operato. "Ho preso atto - scrive la biologa rivolgendosi direttamente al primo cittadino - di molteplici cantieri in corso in, con un imponente investimento di 78 milioni di euro, tra fondi del Pnrr, del Comune, bandi ministeriali, fondi regionali e altre fonti. Progetti di edilizia, riqualificazione di quartieri, scuole, asili nido, impianti sportivi, nuovi parchi, piste ciclabili e un centro Dopo di noi, per una società che lei definisce house providing con l’obbiettivo di valorizzare e sviluppare e promuovere le Terre di Pisa in modo efficace sotto un punto di vista internazionale.