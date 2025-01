Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione della parte di Francesco Vitale in studio buona festa buona epifania a tutti voi una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una vita dal marito nel parcheggio del supermercato Lidl Adria te in provincia di Bergamo i due sarebbero stranieri la donna ferita è stata soccorsa prontamente da alcuni clienti è stata portata all’interno del market dove le sono stati prestati per mi sopporti in ambulanza poi condotto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso era cosciente aveva molti tagli profondi una delle cassiere ha chiamato i soccorsi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine altri clienti Hanno invece tentato di mobilizzare l’uomo è per bloccare la tua fuori Hanno lanciato anche dei tasti della Iole una persona è rimasta ferita all’orecchio Agritur sempre con il coltello in mano alla fine è stato consegnato ai Carabinieri Giunti immediatamente sul posto il guidatore deve accertarsi prima di metterti marcia quindi singolo passeggero abbia la cintura di sicurezza allacciata e in caso di rifiuto deve immediatamente farlo scendere dal veicolo per questo motivo lo scorso XVIII dicembre la Corte di Cassazione annullato la sentenza di assoluzione di Letizia di una 29enne di Alatri accusata di omicidio colposo perché mentre era al volante della sua auto la notte del 31 dicembre era finita fuori strada dopo che un cane randagio lettiera per auto di fronte e dell’incidente era morto sul colpo tuo amico secondo i supremi giudici la ragazza non aveva preteso dei Passeggeri prima di mettersi in marcia che è per questo hanno risposto nuovo giudizio davanti alla Corte di Appello dii fatti lo Specifichiamo erano avvenuti il 31 dicembre del 2015 Elisabetta Belloni ha lasciato in anticipo di incarico del direttore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza Loco fermano Pontiac meditate la gentilezza avanza il dell’ambasciatrice sarebbe caduta nel prossimo Maggio ma terminerà il 15 gennaio la decisione sarebbe stata comunicata da Belloni alle autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantova Giorgia Meloni è volata negli Stati Uniti per raggiungere la residenza di un’altra non fa male la gola missione organizzata nel Massimo riserbo arriva due settimane dall’ evento del repubblicano alla Casa Bianca e Anticipa di qualche giorno la visita di Joe biden Italia i due leader scrive il New York Times citando una fonte anonima hanno anche parlato del saraco meloni che avrebbe insistito con forza per affrontare le questioni Giorgia Meloni ha davvero preso d’assalto Europa fermata il presidente eletto durante la visita del premier secondo quanto riferisce la suite di report del enormi e quindi ringraziato Trump pronti a lavorare insieme ha detto bonifici istantanei allo stesso prezzo di quelli ordinari obbligo per tutte le banche di riceverli dal 9 gennaio entrano in vigore le nuove regole europee che rivedono la Direttiva dei pagamenti ha lo scopo di facilitare l’accesso ai consumatori impresa uno strumento finora gravato da un sovrapposto a volte tu una pizza altra più una percentuale con un esborso che può arrivare anche oltre i €2 e non sento diffuso capillarmente e noi ci fermiamo qui buona festa e buon proseguimento di tutto di ascolto a tutti voi restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa