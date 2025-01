Quotidiano.net - Starlink, le domande e risposte di Andrea Stroppa, referente italiano di Musk: “Sicura ed economica”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 gennaio 2025 – La notizia del presunto accordo in via di discussione tra il governoed Elonper asre al Paese sistemi di connettività avanzata sta causando grandi polemiche tra le file dell’opposizione. A tentare di placare gli animi c’èdel miliardario in Italia, che ha pubblicato su X quello che definisce un “vademecum nei giorni di miseria per giornalisti non faziosi”, così da fugare i dubbi sul sistema. "È sicuro? Sì, è molto sicuro”, asnella prima sezione della FAQ. “Utilizza i protocolli di crittografia più avanzata, modulazioni complesse di frequenze, un sistema dinamico dei satelliti per essere resistente ad attacchi, utilizza gli inter-satellite links”. E “mentre non ci sono notizie pubbliche di sabotaggi di reti satellitari a bassa orbit a, sono numerosi i sabotaggi con grandi danni ai cavi”.