Formiche.net - Quando Marini fece la Margherita. La riflessione di Merlo

Leggi su Formiche.net

Il progetto politico dellafu importante per svariate motivazioni. Perché, innanzitutto, era il primo esperimento di un partito culturalmente plurale al suo interno. In secondo luogo rappresentava, autenticamente, un vero partito di centro e riformista nel panorama politico dell’epoca. E, in ultimo, aveva una leadership plurale. Cioè, l’esatto opposto dei molti partiti personali che attualmente affollano la politica contemporanea. Insomma, un partito che diede vita ad un autentico centro sinistra. Ovvero, un partito di centro e riformista che si alleava con un partito di sinistra, i Ds, e insieme costruivano una coalizione di governo.Ora, per non ripercorrere l’intera fase politica che decolla con lae che si prolunga sino ai giorni nostri, possiamo dire tranquillamente che rispetto a quella fase storica è cambiato praticamente tutto.