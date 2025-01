Sport.quotidiano.net - Pallamano a rubiera. Epifania in campo per 150 baby atleti

Saranno circa 150 i giovani pallamanisti in erba, con 5 regioni rappresentate, a calcare da stamane i campi diper il torneo dell’, tradizionale kermesse giovanile che spegne le 14 candeline e segna il ritorno all’attività per i più piccoli dopo le festività. Due le categorie, entrambe promozionali, che vedranno quindi la possibilità di far giocare insieme bambini e bambine: le partite inizieranno alle 9,45 e si concluderanno con le premiazioni nel tardo pomeriggio. Nella categoria Under 13 il programma è aperto da1-Verona e Casalgrande-Massa Marittima, mentre alle 10,152 se la vedrà con gli altoatesini del Kaltern; nell’Under 11 i locali sfideranno alle 10,30 Verona; a seguire Palazzolo; alle 11, il debutto di Casalgrande con Pressano. Under 16.festeggia la vittoria nell’Handball Fest di Borgo San Lorenzo.