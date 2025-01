Ilrestodelcarlino.it - Oscar Grazioli: "Amo soprattutto il gatto. Non si fa addomesticare"

Sarebbe interessante fare una piccola indagine per sapere quante persone della comunità si sono rivolte al nostro intervistato per la cura dei propri amici a quattro zampe. Pensiamo in tantissimi. Medico veterinario di lungo corso,ha passato la vita a lottare in favore dei deboli, persone o animali, affinché i loro diritti a un adeguato benessere siano rispettati. Ha scritto centinaia di articoli su testate nazionali e pubblicato 6 libri. Ama la lettura, la musica, il cinema e la buona cucina, è Accademico dell’Accademia dei Gatti Magici, non crede nell’astrologia ma va orgoglioso del suo segno, quello delle persone generose, intuitive e lunatiche, il Cancro. Vive e lavora a Reggio ed è in libreria con il racconto – fiaba ‘Purché sia assieme’, che si avvale delle illustrazioni di Sonia M.