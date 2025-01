Tg24.sky.it - Neonato morto in una culla termica a Bari, parroco ascoltato in Procura

Leggi su Tg24.sky.it

È statoper diverse ore indon Antonio Ruccia,della chiesa di San Giovanni Battista di, a seguito della morte delnella "della vita" adiacente alla chiesa il 2 gennaio scorso. Il sacerdote è stato interrogato daltore aggiunto Ciro Angellilis e dal sostituto Angela Morea. Al centro delle indagini c’è il malfunzionamento del sistema di allarme della, che avrebbe dovuto segnalare la presenza dele avvisare il. Secondo quanto riferito da don Antonio, che la mattina del 2 gennaio si trovava a Roma, quel giorno non avrebbe ricevuto alcun allarme sul suo cellulare, sebbene il dispositivo sia progettato per attivarsi automaticamente in caso di rilevamento di peso o movimento. La, infatti, è dotata di un sistema che accende il riscaldamento, attiva una telecamera e invia una chiamata al telefono del sacerdote, ma nessuna di queste azioni è avvenuta la mattina del ritrovamento del bambino.