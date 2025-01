Terzotemponapoli.com - Napoli-Verona, l’omaggio al piccolo Daniele

Leggi su Terzotemponapoli.com

scenderanno in campo Domenica allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20.45. Per gli azzurri l’opportunità di una vendetta sportiva di quanto successo all’andata. Gli scaligeri infatti batterono il nuovodi Conte per 3-0 facendo temere il peggio per la squadra partenopea. Domenica, però, sarà anche la giornata di, giovane tifoso del, è venuto a mancare proprio sabato scorso gettando nello sconforto il tecnico Conte e tutta la società azzurra che a lui ha dedicato i 3 punti conquistati al Franchi.“era entrato nel mondo dela Castel di Sangro“Come riporta Il Mattino, ilavrebbe in mente un’iniziativa nel match contro ilper ricordare il, tifoso azzurro scomparso sabato 4 gennaio: “Ile Antonio Conte si sono conosciuti questa estate e l’allenatore salentino gli ha spalancato le porte di Castel Volturno.