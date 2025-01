Napoli giovane di 22 anni sequestrata in hotel e picchiata dall’ex fidanzato La denuncia del deputato Borrelli | Non va lasciata sola

Leggi su Open.online

A Natale unadonna di 22è stataper due giorni in. Arlo i parenti della ragazza, residente nel napoletano, che hanno inviato le immagini delle violenze al parlamentare Francesco Emilio. L’uomo è finito agli arresti domiciliari: per questo sia i parenti della ragazza che lo stessoesprimono forti perplessità. Il 23enne ha attirato la sua ex fidanzata, «con la solita pericolosissima scusa dell’appuntamento chiarificatore». Poi in un luogo appartato ha iniziato a «riempirla di botte senza alcuna pietà». L’ha tenuta per due giorni in un albergo, «consegnando documenti falsi e ha filmato tutto con il suo cellulare. Alla fine l’ha riportata dai nonni imponendole di dire loro che era statada alcune ragazze.