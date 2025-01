Pianetamilan.it - Milan Primavera, le parole di Nissen: “E’ mancata un po’ di pazienza, però…”

Leggi su Pianetamilan.it

Al termine della sfida trae Lazio, il giovane talento rossonero Fredrikha commentato la prestazione della squadra e il suo contributo in campo. Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giocatore nel post partita. “Abbiamo fatto una buona partita. Magari èun po’ diperò ci sta è la prima partita, continuiamo a lavorare. Abbiamo tanti giovani, un po’ di 2005 come me con un po’ più di esperienza. è stato un po’ up and down però quest’anno cerchiamo di continuare a tenere il livello alto". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del derby di Supercoppa tra Inter e>>>