Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-01-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con possibilità di precipitazioni sparse su altre regioni di nord-ovest generalmente deboli con neve oltre 722 metri in serata e nottata fenomeno in estinzione tutti i settori ancora neve sulle Alpi al centro tempo per un riassunto sulle regioni nel corso della giornata Marco molte nuvole in transito schermati note al pomeriggio in serata è stata peggiore altri settori tirrenici con deboli piogge starter sotto con Cieli nuvolosi altrove ad condizioni di tempo asciutto ma con ogni numero di telefono La rientranti lo sia al mattino che al pomeriggio o in serata e nottata con molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo deboli piogge solo sulla Sardegna temperature minime massime in generale rialzo sotto la penisola le previsioni del tempo a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa