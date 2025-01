Inter-news.it - Materazzi: «Inter, speriamo di alzarla! Spero su un giocatore»

Matrix Marcotifa ovviamente per l’alla vigilia della partita contro il Milan, valido per la finale di Supercoppa italiana.MATRIX SPERA – Direttamente da Riad, Marcoha commentato la finale di Supercoppa trae Milan che si giocherà nelle prossime ore. L’ex campione nerazzurro e della Nazionale ovviamente fa il tifo per la Beneamata: «C’è un trofeo, una coppa,di. Sapete chi è la favorita, perché ha dimostrato negli anni di essere la più forte, il Milan è forte, ha cambiato allenatore. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca la più forte. Contro la Juventus ha controllato dopo aver rimontato, nel finale ha cercato di mettere in attacco i difensori perché aveva perso un punto di riferimento come Vlahovic e il Milan l’ha portata a casa con l’unione e l’orgoglio.