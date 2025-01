Corrieretoscano.it - Magia nel borgo dei presepi: Francesco Fontanelli a Lustignano

neldeineldei, prestigiatore, illusionista toscano, campione europeo card magic nonché secondo classificato a Italia’s Got Talent 2022, protagonista venerdì 10 gennaio a, piccolissimodi circa 200 abitanti nel Comune di Pomarance, provincia di Pisa.famoso per i suoi, decine di piccoli capolavori nelle strade realizzati artigianalmente da Enrico Bulichelli. Tutti esposti nelle vie, davanti alle case, alle finestre. Presepe di BulichelliUn grande lavoro sempre insieme alla moglie Donatella, che si occupa dell’albero di Natale addobbato con lavori all’uncinetto.che vede in mostra anche le opere di Alberto Cheli.Opera di Cheli ain festa con tante iniziative e buona tavola tutto il mese di gennaio.