Sport.quotidiano.net - L’Inter sogna un poker da leggenda. Inzaghi non si fida del Diavolo. Taremi sarà la spalla di Lautaro

Si va per il. Consecutivo. La conferma di un’egemonia, dopo tre successi di fila nella Supercoppa Italiana che perpossono diventare quattro nel derby che comincia stasera alle 20 a Riad. E sarebbe anche un bis nelle edizioni con semifinali e finali, nonché la nona affermazione a pari merito con la Juventus. Simonearriverebbe a sei da allenatore, più due da calciatore, rinvigorendo la fama positiva nei derby di Milano. Ne aveva vinti sei di fila, finché nell’andata di campionato non ha perso 2-1. "Meritatamente", ha aggiunto ieri in conferenza stampa, quasi a voler mettere i suoi in guardia dai rischi di una partita storicamente aperta ad ogni risultato, in cui al fattore tecnico si unisce quello emotivo, il tutto in una finale. "Il derby mi ricorda delle partite come quella del 22 aprile scorso che ci ha dato lo scudetto o le semifinali di Champions, ma anche la sconfitta in campionato all’andata - è la sottolineatura del tecnico -.