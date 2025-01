Gamberorosso.it - L'imprenditrice ucraina che ha portato a Genova le crespelle a base di farina di castagne

Leggi su Gamberorosso.it

Il castagno è conosciuto anche come l’albero del pane. Per secoli laricavata dai suoi frutti è stata alladell’alimentazione di quelle zone appenniniche abitate dalla cosiddetta Civiltà del Castagno. Ancora oggi si tratta di un prodotto molto radicato a livello territoriale, in particolare nella fascia a nord della Toscana. Proprio qui nascono i necci sul confine tra il pistoiese, la Garfagnana e l’alta valle del Reno. Per un caso fortuito hanno superato il confine e sono sbarcati in Liguria, tra i vicoli del centro storico di.Cosa sono i necci diCiacci, panelle, patolle, i necci hanno differenti nomi, inalla provenienza. Si tratta di particolarididi, acqua e un pizzico di sale. La pastella può avere diverse consistenze, anche in funzione della tipologia di cottura che andranno a subire.