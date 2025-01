Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il Marsiglia vince e si mette in scia al PSG. Tutti i risultati e la classifica

Roma, 6 dicembre 2025 – Questa giornata atipica di1, la sedicesima, ha visto il PSG sconfiggere il Monaco 4-2 nell'anticipo giocato il 18 dicembre. I parigini, trascinati, da un Dembélé in splendida forma, hanno chiuso il 2024 in testa con dieci lunghezze in più di Monaco e, ma ieri sera qualcosa è cambiato. La squadra di De Zerbi, infatti, ha sconfitto il Le Havre con un sonoro 5-1 e si è nuovamente portata a -7 dal PSG, a quota 40, ma soprattutto ha staccato il Monaco, che ora si trova terzo con 30 punti. In quarta posizione ci sono Lille e Lione, entrambe con 28 lunghezze: i primi hanno conquistato solo un punto in casa contro il Nantes, mentre i secondi hanno superato di misura il Montpellier grazie al gol in pieno recupero di Fayad. Appena un punto più giù c'è il Nizza, che venerdì ha sconfitto il Rennes 3-2.